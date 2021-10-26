Giresun'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere-Espiye kara yolu Ömerli mahallesi mevkisinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunanlardan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci, Muhammet Kübüç, Osman Can Serbes ve Yunus Çil ise Yağlıdere ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.