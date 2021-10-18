Geyve Kaymakamı Güven'den Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaret - Haberler
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Geyve Kaymakamı Güven'den Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaret

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Geyve Kaymakamı Güven'den Belediye Başkanı Pilavcı'ya ziyaret

Geyve Kaymakamı Murat Güven, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı makamında ziyaret etti.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Geyve Kaymakamı Murat Güven, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Pilavcı, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu'nun 10 günlük izne ayrılmasından dolayı Taraklı Kaymakamlığına da vekalet eden Güven'i, makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilavcı, Kaymakam Güven'e ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarihi evleriyle ün yapmış sinema ve dizi filmleriyle adından sıkça söz ettiren Taraklı'yı çok beğendiğini belirten Güven de Pilavcı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.??

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