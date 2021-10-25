Genç girişimcilerin teknoloji odaklı projeleri İstanbul'da yarışacak

İSTANBUL (DHA) - Üniversite öğrencisi genç girişimcileri, kod yazılımcılarını ve inovasyon alanında fikir üreticilerini desteklemeyi amaçlayan Red Bull Basement'te dünya finallerine gitmeye hak kazanacak projenin 2 Kasım'da açıklanacağı duyuruldu. Etkinliğin dünya finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek.

Red Bull Basement'in bu seneki jürisinde Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Doğukan Güngör, İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir ve UnoMoi Kurucu Ortağı Gözde Atasoy yer alıyor.

Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversiteli girişimciler, Red Bull Basement'a "Erişilebilirlik, Temiz Su, Güçlendirme, Beden & Zihin, İklim Faaliyetleri, Enerji, Kariyer, Eğitim ve Akıllı Şehirler" olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle başvuru yapabiliyor.

DÜNYA FİNALİNE KATILACAK PROJE 2 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Jüri değerlendirmesi sonucunda belli olacak ve Red Bull Basement dünya finaline katılma hakkı elde edecek proje ve finalist, 2 Kasım tarihinde açıklanacak. Finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin hazırlanacağı açıklandı. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelme imkanı yakalayacak.

Her ülkenin finalisti Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri ayrıca büyük final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.