Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunda çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunda çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü.

Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4'üncü Sokak'ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi, kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.

'ELİNİZDE ZEHİRLİ YEMEKLERLE YAKLAŞIRKEN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI'

Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı. O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum" dedi.


Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelibolu'da çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:08:39. #1.13#