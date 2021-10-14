Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA / İdris Emre Savman - Haberler | Güncel
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderlerine ziyarette bulundu, basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

PATNOS, AĞRI (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderlerine ziyarette bulundu, basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı ziyareti kapsamında, beraberindekilerle Patnos ilçesine bağlı Ortadamla köyüne giden Davutoğlu, burada STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüşerek, kentte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayvancılığı canlandıracaklarını ve bu toprakları bereketlendireceklerini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ağrılılar bizleri ne kadar özlediklerini dillerinden düşürmediler. Ağrılılar bizimle beraber yürümeye karar vermiş. Allah sizden razı olsun. Bir taraftan çok sevindim bir taraftan da hüzünlendim. İlk defa Ağrı'da hemen hemen her yerde emeklisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hepsini üzüntülü ve dertli gördüm. Çiftçi mazot ve artan gübre fiyatlarından, esnaf siftah yapmadan dükkanı kapattığından, emekli de 1500 lira ile nasıl geçineceğim diye şikayetçi. Gençler ise iş bulamamaktan şikayetçi. Sizin meselelerinizi çözmek için geldik."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Davutoğlu, partisinin İlçe Başkanı Kasım İleri tarafından verilen geleneksel "Keledoş" yemeğinin ardından konaklamak için ilçe merkezine geçti.

Davutoğlu'nun, yarın partisinin Patnos İlçe Başkanlığı binasının açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Van'a gideceği öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA / İdris Emre Savman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Seda Sayan Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Fahrettin Koca Güzel Sözler Rüya Tabirleri Gazeteler Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 23:32:42. #1.13#