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Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı Kavga kamerada: 4 yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Silah seslerinin yükseldiği o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir parkta aralarında önceden husumet olan iki aile karşı karşıya geldi. Aile üyeleri arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada her iki taraftan 4 kişi silahla açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İki aile arasında yaşanan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı öğrenilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olaya karıştığı öğrenilen bir kişi olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak İçin çevrede operasyon başlattı.

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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