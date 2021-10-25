Gandalf ve Johnny Bravo'nun içinde bulunduğu Smash Bros tarzı bir dövüş oyunu geliştiriliyor
Bir Reddit kullanıcısı, Mortal Kombat, Injustice gibi oyunların geliştiricisi olan NetherRealm Studios'un, Warner Bros. İle iş birliği içerisinde olduğunu ve yeni bir oyun çıkaracağını açıkladı.
Reddit gönderisi ilk bakışta oldukça tuhaf görünse de, görünüşe göre projenin gerçek olduğunu onaylamak için Twitter'da paylaşımda bulunan VentureBeat gazetecisi Jeff Grub tarafından doğrulandı, ancak orijinal Reddit gönderisinin iddia ettiği gibi Mortal Kombat stüdyosu NetherRealm tarafından geliştirilmediğini belirtti.
Orijinal gönderiye göre, Warner Bros'un bu yeni oyunu "Multiversus" olarak adlandırılacak ve Nintendo'nun popüler Super Smash Bros. Dövüş serisine dayanacak. Ayrıca takım maçı da olacağını açıklandı.
Şimdiye kadar, Reddit kullanıcısı Warner Bros girişiminde Scooby Doo'dan Shaggy, Yüzüklerin Efendisi'nden Gandalf, Tom & Jerry, Batman, Fred Flintstone ve Mad Max, Harry Potter ve Johnny Bravo karakterlerinin yer alacağı biliniyor.
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Warner Bros'un yeni dövüş oyunu hakkında henüz bir çıkış tarihi yok. Oyunun erken geliştirme aşamasında olduğu biliniyor.