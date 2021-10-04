Gana'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, 23 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberler e göre, Konongo Polis Komiseri Paa Yeboah, yaptığı açıklamada, başkent Akra-Kumasi kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını belirtti.
Yeboah, kazada 23 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Yeboah, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri