Gana'da minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi öldü - Haberler
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Gana'da minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi öldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana'da minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde, minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde, minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gana Polis Motorlu Trafik ve Ulaştırma Departmanı Ashanti Bölge Komutanı Emmanuel Adu Boahene, yaptığı açıklamada, Ashanti bölgesinin Kumasi-Daboya kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonun, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığını belirtti.

Boahene, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Boahene, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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