Futbolist ve Altınyıldız Classics arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri verildi - Haberler
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Futbolist ve Altınyıldız Classics arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri verildi

Playerbros - Haberler | Gamegar
Futbolist ve Altınyıldız Classics arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri verildi

FutbolistCo ile AltnyldzClsscs arasında gerçekleşecek işbirliğinin ilk sinyalleri verildi.

İSTANBUL (Playerbros) -

Yaklaşık bir ay önce ilk olarak RARE Esports birleşimi daha sonra ise İstanbul merkezli moda şirketi Raisa Vanessa işbirliği ile gündemimize gelen Futbolist ekibi, yine bir giyim ortaklığı üzerinden gündemimizde. Yapılan ilk duyuruya göre Futbolist, Altınyıldız Classics ile yeni bir iş ortaklığına imza atıyor.

9 Ekim Cumartesi gününün öğleden sonra saatlerinde her iki tarafın da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 15 saniyelik videolarda karşı tarafın logolarına yer verilirken, duyuru için 23 Ekim Cumartesi günü işaret edildi.

Takım elbiseleri ve son yıllarda öne çıktıkları Altınyıldız Classics markası ile tanınan şirketin Futbolist ile beraber bu yeni ortaklığı  espor takipçilerinin akıllarına birden fazla soru getirdi.

Futbolist'in sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda görebilirsiniz.

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Haber: Futbolist ve Altınyıldız Classics arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri verildi - Haberler
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