Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı!

Bültenler - Haberler | Gamegar
Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı!

Futbol dünyasının uluslararası yıldızları FIFA'nın tamamen ücretsiz ve online oyunu EA Sports FIFA Online 4'e "Ulusal Kahramanlar" sınıfıyla adım attı. Toplamda 292 uluslararası yıldızın yer aldığı Ulusal Kahramanlar klasmanında Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Alaba, Dennis Bergkamp ve Türkiye'de de forma giymiş Gheorghe Hagi gibi efsanevi isimler oyuna eklendi.

Eylül ayında tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak Türkiye sunucuları aktif olan EA Sports FIFA Online 4, yeni oyuncu sınıfında efsaneleri ağırlıyor. 50'den fazla defa milli takım forması giymiş 292 futbol yıldızının yer aldığı Ulusal Kahramanlar sınıfı FIFA Online 4'te aktif oldu.

Lionel Messi, Zinedine Zidane, Gheorghe Hagi, Son Heung-min, David Alaba, Jari Litmanen, Brasileiro Sócrates, Alan Shearer, Davor Šuker, Dennis Bergkamp, Lev Yashin ve çok daha fazla yıldızın yer aldığı Ulusal Kahramanlar sınıfı oyun içi etkinlikleri de beraberinde getiriyor. Yeni sınıfın bütün oyuncuları, yüksek reyting ve daha iyi değerlere sahip şekilde sahaya adım atıyor.

SONBAHARIN EN İYİ GOLCÜLERİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLACAK

Futbol yıldızlarının gelişine özel gerçekleşecek etkinlikler oyunculara büyük ödüller kazandıracak. Oyuncular 15-22 Ekim tarihleri arasında atılan gol sayısına göre "Sonbaharın En İyi Golcüsü" unvanına sahip olmak için yarışacak. Etkinliğe katılım sağlayacak oyuncular FIFA Online 4 web sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra sıralamada zirveye ulaşmaya çalışacaklar.

Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı!

Her 75, 100, 125 veya 150. golde ödüller kazandıracak olan Sonbaharın En İyi Golcüsü Ol etkinliği en çok gol atan ilk 20'ye ise daha büyük ödüller kazandıracak. Etkinliğin en çok gol atan 20 oyuncusu Ulusal Kahramanlar sınıfından da oyuncuların yer aldığı değerli oyuncu kartları kazanacak.

Güncellemeyle ilgili tüm bilgi ve gelişmeler EA Sports FIFA Online 4'ün Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarından paylaşılıyor.

Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı!

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Nihal Yalçın Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol efsaneleri FIFA Online 4'e adım attı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:01:48. #1.17#