Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor - Haberler
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Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor

AA / Juan Torres - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın Cundinamarca şehrindeki Tabio kasabasında bulunan ve kar amacı gütmeyen insani yardım vakfı, FundaFe, 14 yıllık çalışmasında, başkan Juan Ricardo Salcedo aracılığıyla engelli insanların yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyor.

Kolombiya'nın Cundinamarca şehrindeki Tabio kasabasında bulunan ve Kar amacı gütmeyen insani yardım vakfı, FundaFe, 14 yıllık çalışmasında, başkan Juan Ricardo Salcedo aracılığıyla engelli insanların yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyor.

Yardım vakfının kendi kurduğu atölyede yapılan protezlerin büyük bir kısmı metal hurda veya çöplerden alınan eşyalardan, hastane ve klinik atıklarının yanı sıra araba parçalarından da oluşmaktadır Açıklaması

Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor

Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor

Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor

Fundafe insani yardım vakfı Kolombiya'da umut kaynağı oluyor
AA / Juan Torres - Son Dakika Haberleri
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