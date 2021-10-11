Fortnite'a eklenecek yeni karakter Rick Grimes olarak açıklandı - Haberler
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Fortnite'a eklenecek yeni karakter Rick Grimes olarak açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite'a eklenecek yeni karakter Rick Grimes olarak açıklandı

Andrew Lincoln, The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Rick Grimes karakteriyle Fortnite'a geldi.

Fortnite, The Walking Dead dizisinden Rick Grimes karakteri ve kozmetik eşyalarını markete ekledi.

Epic Games, The Walking Dead ve Fortnite işbirliğini Pazar günü Fortnite'ın Twitter hesabında paylaştı. Fortnite yaptığı paylaşımda "Bize hayatın her alanından geçmemiz için gerekenleri ve ahireti gösterdi. Şimdi Mağazada bulunan Rick Grimes Kıyafetini alın!" şeklinde açıklama yaptı.

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Rick Grimes kıyafeti şu anda Fortnite mağazasında satın alınabilir. Fortnitemares haftasında eklenen Rick Grimes karakterinin yanında silah dolu şerif çantası, demir başlı bir sopa bulunuyor. Fortnite'a daha önce The Walking Dead dizisinden Daryl Dixon ve Michonne'de katılmıştı.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Fortnite'a eklenecek yeni karakter Rick Grimes olarak açıklandı - Haberler
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