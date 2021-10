Fortnite'a eklenecek yeni karakter Rick Grimes olarak açıklandı

Fortnite, The Walking Dead dizisinden Rick Grimes karakteri ve kozmetik eşyalarını markete ekledi.

Epic Games, The Walking Dead ve Fortnite işbirliğini Pazar günü Fortnite'ın Twitter hesabında paylaştı. Fortnite yaptığı paylaşımda "Bize hayatın her alanından geçmemiz için gerekenleri ve ahireti gösterdi. Şimdi Mağazada bulunan Rick Grimes Kıyafetini alın!" şeklinde açıklama yaptı.

Rick Grimes kıyafeti şu anda Fortnite mağazasında satın alınabilir. Fortnitemares haftasında eklenen Rick Grimes karakterinin yanında silah dolu şerif çantası, demir başlı bir sopa bulunuyor. Fortnite'a daha önce The Walking Dead dizisinden Daryl Dixon ve Michonne'de katılmıştı.

He's shown us what it takes to go through all walks of life.. and afterlife.



Grab the Rick Grimes Outfit available now in the Shop! pic.twitter.com/Vhue31dKPh