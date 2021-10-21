Football Manager 2022'deki en iyi 10 oyuncu açıklandı

FM 22'de farklı değil, oyundaki en büyük isimlerin hepsi bu şekilde değerlendirildi. Kimi yönettiğinize bakılmaksızın, başladığınız ilk kurtarış için bu yıl oyundaki en iyi oyuncuların listesi açıklandı.

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İlk sırada FIFA 22 ile aynı ismi taşıyan Lionel Messi var ve Ronaldo FM 22'de de FIFA'da olduğu gibi üçüncü sırada. Ancak ikinci sırada Lewandowski yerine Mbappe yer alıyor. İşte FM 22 en iyi 10 oyuncu…

FOOTBALL MANAGER 2022 EN İYİ 1O OYUNCU

10 - Son Heung-Min

9 - N'Golo Kante

8 - Jab Oblak

7 - Kevin De Bruyne

6 - Neymar

5 - Mohammed Salah

4 - Robert Lewandowski

3 - Cristiano Ronaldo

2 - Kylian Mbappe

1 - Lionel Messi

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