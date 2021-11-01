Firari hırsızlık şüphelisi yakalanıp, cezaevine teslim edildi

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. (28), polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde çalışma yaptı. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında olan, 'Kamu kurum veya kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.1 yıl ile 2 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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