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Fen İşleri Müdürlüğünün Betonlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğünün Betonlama Çalışmaları Devam Ediyor

Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Araklı'da asfalt ve betonlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Araklı'da asfalt ve betonlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 50 mahallesi ve yaklaşık olarak 2500 km yol ağı bulunan Araklı'nın her köşesinde Fen İşleri Müdürlüğünce bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

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