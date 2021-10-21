KİLİS (İHA) - Fatma Gül Özyer cinayetine Kilis Barosu müdahil oluyor

KİLİS - Kilis'te eşi M.M.Ö. tarafından darp edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Gül Özyer, cinayetine Kilis Barosu müdahil olma ve hukuki destek verecek.

Kilis Borusu Yönetim Kurulu üyesi Şeyma Gürses, Baro Başkanı Hayrı Muhammet Fazlıağaoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Fatma Gül Özyer'in ailesine baş sağlığı dilediğini ifade ederek, "Toplumsal olarak hepimizin başı sağ olsun, bir kadın cinayeti daha yaşandı, her kadın cinayetinde diyoruz ki bir daha yaşanmasın, ancak şunu görüyoruz ki, toplumumuzdaki bozulma, eğitimsizlik, bu sonucu getiriyor. Sosyal medyada da yapılan haberler, bazı yayınlar, bu eğitimsizliği fazlasıyla destekliyor. Kadın cinayetlerinin bitmesini hepimiz gibi istiyorum. Bunun eğitimle olacağını biliyorum. Kadınların hem cinslerimin haklarını bilmesi, onlara destek olmak için tabiki baro olarak, avukatlar olarak görevimiz ama, toplumsal olarakta görevlerimiz var. Ben gerçekten çok üzgünüm haberi okuduğum zaman çok büyük acıyla vefat ettiğini gördüm. Hiçbir insan, ölümü bu şekilde hak etmez. Geride bir çocuk kaldı, eşi hapse girdi. Genç kadının hayatına son verildi. Ailesinin yükünü almak çok isteriz. O nedenle Kilis Barosu olarak, manevi olarak destekçisiyiz. Hukuksal olarakta destekçisi olmak isteriz. Tabiki hak yerini bulsun, ama dilerdik ki bu olay hiç gerçekleşmemiş olsun, cinayeti engellemek için kadına şiddet ve aile içi şiddetin önleme yayasının ne kadar değerli olduğunu bir kere daha bu olayda anlıyoruz. Oradaki hakları kadınlarımız bilsin, uygulamak için harekete geçse, belki Fatma Gül cinayete olmayacaktı. veya bir cinayeti engelleyeceğiz. Aileye destek olma adına avukatlar olarak kapımız açıktır. Kilis Barosunun kapıları açıktır. Davaya müdahil olacağız. Kapımız aileye açıktır" dedi.