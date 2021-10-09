Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Fatih'te çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kadını vatandaşlar kurtardı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kadını vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kadın, mahalle sakinlerince kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kubilay Aka Kate Middleton
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:08:53. #1.17#