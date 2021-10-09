Fatih'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kadını vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kadın, mahalle sakinlerince kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.