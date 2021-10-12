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Son dakika haber... Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fatih'te yolun kenarındaki tel bariyerlere çarparak savrulan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te yolun kenarındaki tel bariyerlere çarparak savrulan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Sahil Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine giden 34 FJ 2636 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz (29), aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yola düştü.

Olay yerinden geçen polis ekipleri kazaya müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cesedi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede yoğunlaşan trafik, cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haber... Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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