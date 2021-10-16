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Fate/Grand Order The Movie Filmi

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Fate/Grand Order The Movie Filmi

Fate/Grand Order The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fate/Grand Order The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Fate/Grand Order The Movie, gezgin bir şövalye olan Bedivere'nin hikayesini konu ediyor. Takvimler Kudüs'te MS 1273'ü gösterdiğinde, gezgin bir şövalye olan Bedivere artık yolculuğunun sonuna ulaşır. Üç büyük gücün savaştığı Kutsal Topraklar çöle dönmüş, insanlar evlerinden olmuştur. Aslan Kral'ın gerçek niyetini uygulamasından korkan Bedivere ve arkadaşları, bu durumun önüne geçmek için kutsal Camelot şehrine doğru ilerlemeye karar verir.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Fate/Grand Order The Movie

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

Fate/Grand Order The Movie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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