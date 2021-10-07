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FarmVille 3'ün ön kayıtları başladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FarmVille 3'ün ön kayıtları başladı

Farmville oyununun hayranları, bugünden itibaren Farmville 3 için ön kayıt oluşturabilecekler.

Farmville 3'ü oynamak için 4 Kasım tarihini beklemeniz gerecektir, ancak bugünden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kayıt, oyun indirilebilir olduğunda size bildirecektir. Hem Google Play hem de Apple Store için oyun çıkış yaptığında otomatik olarak indirilecek şekilde ayarlanabilecektir. Ön kayıt için tek yapmanız gereken uygulamaya gitmek ve açılan ön kayıt düğmesine dokunmaktır.

FarmVille'in ne olduğunu bilmeyenler için, popüler ve oldukça eski bir çiftlik simülasyon oyunları serisidir. İlk olarak 2009 yılında İos, Android, Adobe Flash, HTML5 ve web tarayıcıları için piyasaya sürüldü.

FARMVILLE 3 İLE GELEN YENİLİKLER

FarmVille 3, franchise'a bazı düzgün özellikler sunacak. Yeni bir üreme sistemi olacak. Farmville 3, Zynga'nın arkasındaki stüdyo, iki hayvanın yeni doğmuş bir bebeği olarak kabul ettiğini gösterdi. Şirket, 100'den fazla farklı hayvan türü yetiştirebileceğinizi söylüyor.

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Farmville 3'te sadece çiftlik hayvanlarını değil siyah ayılar, kutup ayıları, penguenler, kangurular, timsahlar gibi birçok hayvanı yetiştirebileceksiniz. Ek olarak ekim ve hasat sırasında hava durumunu da dikkate almak gerecek.

FARMVILLE 3 FRAGMANI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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