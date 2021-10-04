4 Ekim tarihinde WhatsApp, Instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Bu kapsamda Facebook Çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? sorularının yanıtı merak edilmekte. Peki, Facebook neden çöktü? Facebook neden ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Türkiye genelinde sosyal medya uygulamaları, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

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