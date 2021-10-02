Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

DİYARBAKIR'da, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarına, açıklama yaptıkları alanda, HDP önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ve Celil Bektaş'tan tepki geldi.

DİYARBAKIR'da, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarına, açıklama yaptıkları alanda, HDP önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ve Celil Bektaş'tan tepki geldi. "Bizim için de açıklama yapın, sizi alkışlayalım" diyen babalar ile dernek üyeleri arasındaki gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetinde 761'inci güne girildi. Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İHD Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınları, açıklama yaptığı sırada, evlat nöbeti tutan Celil Bektaş ve Süleyman Aydın'dan tepki gördü. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede yaşanan kısa süreli gerginlik, ekiplerin araya girmesiyle sonlandı.

Geçen yıl 16 yaşındayken, kaçırılan Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, "Bizim için de açıklama yapın, sizi alkışlayayım. Benim oğlum için de yap, yüreğiniz var mı? Yalan atıyorlar. Ben de Kürt'üm. Gelmişler burada 3- 5 kişi açıklama yapıyorlar. Çocukları zorla dağa kaçırılan anne ve babalar 3 yıldır HDP il binasının önünde kapıda ağlıyorlar, neden onlardan birisi gelip bizlere açıklama yapmıyorlar? Biz kimiz? Onlara insan hakları var, bizlere yok, neden? Bizim için açıklama yapsınlar ama ben onları samimi olarak görmüyorum" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise İHD'nin her hafta faili meçhuller için açıklama yaptığını belirterek, "Peki biz 761 gündür HDP önünde evlatlarımızı istiyoruz. Bir gün bizim için neden açıklama yapamıyorlar? Herkese insan hakları var, bizim evlatlarımıza yok mu? Bunlar gerçekten insan haklarını savunmuş olsalardı bir gün de bizim evlatlarımıza sahip çıkarlardı. Biz burada evlatlarımızı onlardan istedik ama maalesef yüzleri olmadığı için burayı terk edip kaçtılar. Bizden neden kaçıyorlar? Biz dedik, bizlere de destek verin ve bizim çocuklarımızı da PKK'dan isteyin. Maalesef PKK'dan çocuklarımızı isteyemediler ve burayı terk ettiler. Bizler sonuna kadar bunların peşinde olacağız. Bizim çocuklarımıza insan hakları oluncaya kadar biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ya çocuklarımız ya da bizler de HDP önünde öleceğiz. Gelsinler ve çocuklarımızı bize getirsinler" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Oğuzhan Koç
Spor Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Cengiz Ergün Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evlat nöbetindeki babalardan İHD'ye tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:05:45. #1.11#