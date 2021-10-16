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Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı

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Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisi Bünyamin Yavuz'u (23) tabancayla vurarak öldüren Kadir Kılıç, (33) tutuklandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisi Bünyamin Yavuz'u (23) tabancayla vurarak öldüren Kadir Kılıç, (33) tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Yol yapım işi yapan Kadir Kılıç, yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz ile evinde içki içmeye başladı. Bu sırada Kılıç ve Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kadir Kılıç, tabancasını çekip Yavuz'a peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Bünyamin Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Bir süre sonra Kılıç'ın eşi S.K de silah sesleri üzerine odaya geldi. Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan Kılıç, ateş etmeye başladı. Yara almadan kurtulan S.K., koşarak yangın merdiveninden inip çığlık atarak yardım istedi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri Kadir Kılıç'ı, suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı

Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı

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