Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi - Haberler
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Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

Samsun'da evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri Osman Türkmen (50) son yolculuğuna uğurlandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri Osman Türkmen (50) son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İlkadım ilçesi Derecik Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Türkmen'in yakınları ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Görev yaptığı Samsun Emniyet Müdürlüğünden geçen yıl emekli olduğu belirtilen Türkmen'i dün çocukları evde yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Osman Türkmen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlatmış, cenaze otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

Evinde ölü bulunan emekli emniyet amiri toprağa verildi

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

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