Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı

ANKARA (AA) - Ankara'da 87 yaşında vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay için cenaze namazı kılındı.

Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Tazebay'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenaze namazını, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kıldırdı.

Tazebay'ın cenazesi, aile kabristanına defnedilmek üzere memleketi Kilis'e gönderildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

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