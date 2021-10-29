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Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

TÜRK siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz İstanbul'da düzenlenen panelle anıldı.

İSTANBUL (DHA) - TÜRK siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz İstanbul'da düzenlenen panelle anıldı.

30 Ekim 2020'de hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Beşiktaş'ta bulunan otelde düzenlenen panelle anıldı. Programa Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski bakanlar Yaşar Okuyan, Yaşar Topçu, Ersin Taranoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen programda merhum Başbakan Mesut Yılmaz için Kur'an'ı Kerim okundu, dualar edildi. Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatının anlatıldığı kısa belgesel gösterildi. Belgesel gösterimi sırasında Berna Yılmaz'ın gözyaşı döktüğü görüldü. Panelde konuşma yapan ve bir dönem ANAP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan iş adamı Erdal Aksoy, "Bu salondaki arkadaşları çok iyi biliyorum. Mesut Bey'in bizler üzerinden çok önemli etkisi var. Ölçülmez bir değeri var. Elimden geldiğince, kendi cephemden Mesut Bey ile beraber çalıştım" dedi. Mesut Yılmaz ile olan bir anısını anlattı. Orman ve Spor'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Ersin Taranoğlu da, "Önemli olan giderken arkanızda uğurlayacak insanların olması. Hepimiz öleceğiz bunu kabul etmeliyiz. Hepimiz siyasetin içerisinden geldik. Hz. Muhammed, Allah'ın insanlığa bir armağanıdır. Bütün insanlığa yol göstermişlerdir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Türk insanına önderlik etmiştir. Özal ve Anavatan Partisi de bu ülkeye bir nimettir. Bu kadar güzel insanların bir araya gelmesi ancak ilahi bir takdirle olur. Siz olmasaydınız Mesut Bey olmazdı. Siz olmasaydınız Özal olmazdı" diye konuştu.


- İstanbul
Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz panelde anıldı

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