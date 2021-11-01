Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma - Haberler
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Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı. Sanık mahkemede verdiği ifadede; 24 yıllık eşini telefona sürekli gelen çağrılara bakmadığı için şüphelendiğini söyledi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 'eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık Z.K, müşteki B.K. ile taraf avukatları katıldı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. mahkemede verdiği savunmada, eşi İ.K'nın Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi. Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık Z.K.; çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını söyledi. Eşinin sürekli gelen aramaları reddettiğini aktaran sanık Z.K., şüphe üzerine tartışmaya başladıklarını ve mutfaktan bıçağı alarak odaya gittiği sırada sinirlerine hakim olamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti; tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi. - KIRŞEHİR

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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