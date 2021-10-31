Esenyurt'ta köpeği tekme tokat dövdü

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hayvanseverler

köpeği döven kişiden şikayetçi oldu.

Olay, dün gece Esenyurt'ta bir sitede yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişini köpeğe tekme tokat dövdüğü görüldü.

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