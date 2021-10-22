Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü; kaldırımdakiler son anda kurtuldu

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA SES GELDİ"