Erzurumlular istişare toplantısında buluştu

KAYSERİ (İHA) - Erzurumlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, üyeler ile istişare toplantısında buluştu.

Erzurumlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda yönetim değişti. Başkanlığa seçilen Timur Kurt, yönetim kurulu üyeleri, Cemal Yağız, Ufuk Aytaş, Hayrettin Özdemir, Erkan Yeşilyurt, Selahattin Gültekin ve Engin Eser ile beraber üyeler ile yemekte buluştu.

Bir restoranda verilen yemekte konuşan Erzurumlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Timur Kurt, "Derneklerin kurulum amacı var. Diyarbakır'da İstanbullular Derneği bulamazsınız. Kayseri'de Bursalılar Derneği de bulamazsınız ama oralarda yüzlerce dernek var. Bunun sebebi de Anadolu'dan ve Doğu'dan yapılan göçlerin birleşmesidir. İnsanlar kendilerini yalnız hissettikleri için bir araya gelme ihtiyacı duymuştur ve dernekler oluşmuştur. Bizim derneğimizin oluşumu da bundan ibarettir. Derneğimiz 1994 yılında kurulmuş ve halen hizmetlerine devam etmektedir. Burada elimizden geldiği kadar hemşerilerimize kucağımızı açıyoruz ve yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnsanlar gittikleri yerde kültürlerini yaşatmak ister. Derneklerde bu amaçla kurulmuştur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ