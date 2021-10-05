Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı - Haberler
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Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı Erzincan'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kapsamında sokak hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı

ERZİNCAN - Erzincan'da ' 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kapsamında sokak hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

Dünya genelinde her yıl '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' olarak kutlanırken, Erzincan Belediyesi bu anlamlı günde şehir genelinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı.

Gerçekleşen çalışma hakkında açıklamada bulunan Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, "Erzincan'ımızdaki sokak hayvanlarını beslenme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda herkes kapısının önüne bir tas su bıraksın. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, sahiplenelim. Bunlarla beraber yaşamaya alışmamız lazım. Bunlarda canlı bunlarında yaşamaya hakkı var, lütfen yardımcı olalım" diye konuştu.

Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı

Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı

Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı

Erzincan'da 'Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları da unutulmadı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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