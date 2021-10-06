Ertan Süzgün kimdir, Ertan Süzgün'ün kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Ertan Süzgün kimdir, Ertan Süzgün'ün kaç yaşında, nereli?

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Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırdı.

Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Sarıoğlu'nun ayaklarını okşamaya başlayan Süzgün, "Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun" diyerek adeta kendinden geçti. Süzgün'ün hareketlerini anlamaya çalışan Sarıoğlu ise çekime ara vermek istedi. Peki, Ertan Süzgün kimdir

ERTAN SÜZGÜN KİMDİR?

Ertan Süzgün spor programı sunucudur. Youtube platformunda içerikler yayınlamaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ertan Süzgün, BJK TV, Haber türk, Beyaz TV ve Youtube platformunda çeşitli programlar hazırlamıştır.

Ertan Süzgün kimdir, Ertan Süzgün'ün kaç yaşında, nereli?
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Haber: Ertan Süzgün kimdir, Ertan Süzgün'ün kaç yaşında, nereli? - Haberler
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