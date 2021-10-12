Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor - Haberler
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Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor

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Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; yemek saklama kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncaklarında ftalat adı verilen bir kimyasal bulunuyor. Daha önce yapılan araştırmada ise ftalat kimyasalının, erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarını ortaya çıkardığı kanıtlanmıştı.

Saklama kapları, şampuan, makyaj, parfüm ve çocuk oyuncakları gibi yüzlerce üründe bulunan ftalat adı verilen sentetik kimyasallar, 55-64 yaş arasındaki 100 bin ölümün nedeni olabiliyor.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; bu durumun ABD'ye ekonomik üretkenlik kaybı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 47 milyar dolara mal olabileceğini öne sürüldü. Çevre tıbbı profesörü Dr. Leonardo Trasande, "Bu çalışma, plastiğin insan vücudu üzerindeki etkisine ilişkin daha önceki araştırmalara katkıda bulunuyor veplastik kullanımını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için uygulanması gereken adımları gösteriyor." dedi.

New York'taki NYU Langone Health'de yapılan araştırmaya göre, ftalatların vücudun endokrin sistem olarak bilinen hormon üretim mekanizmasına müdahale ettiği belirlenirken, bunların "gelişim, üreme, beyin, bağışıklık ve diğer problemlerle" bağlantılı olduğu da ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, ftalatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca ftalatlar, çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle ilişkilendirilmişti. NYU Langone'nin Çevresel Tehlikeleri Araştırma Merkezi'ni de yöneten Trasande, "Bu kimyasalların daha önceden de bir sabıka kaydı var" dedi. ve tüm bu sonuçların 'endişe verici' olduğunu dile getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, çok yaygın olarak kullanılan ftalatlar, plastiği daha esnek hale getirmek ve kırılmamasını sağlamak için PVC tesisatları, vinil, yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler, tıbbi borular, bahçe hortumları, yemek kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncakları gibi tüketici ürünlerinde de kullanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, insanlar kontamine havayı soluduklarında veya plastikle temas eden yiyecekleri yiyip içtiklerinde ftalata maruz kalıyorlar. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, özellikle çocukların ftalat içeren kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini belirtirken, "Çocuklar etrafta emeklerken birçok şeye dokunur, sonra ellerini ağızlarına sokar. Çocukların bu davranışı nedeniyle, tozdaki ftalat parçacıklarına daha çok maruz kalırlar. Bu durum da çocuklar için yetişkinlerden daha büyük bir risk oluşturabiliyor" ifadelerinde bulundu.

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