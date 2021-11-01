Ergani'de çalışacak taksiler için yapılan plaka ihalesi esnafı memnun etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla ihaleler gerçekleştirdi.

Ergani'de ticari taksi plaka ihalesine teklif veren 52 taksi esnafı mesleklerini kayıtlı şekilde yapabilecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçedeki taksicilerden Cuma Savar, yapılan çalışma ile resmiyet kazandıklarını ifade ederek, "Vatandaşlar artık taksiye daha güvenli bir şekilde binecek. Şimdiye kadar kimin taksici olup olmadığı belli değildi. Bu nedenle işin resmiyete binmiş olması iyi." dedi.

Sadık Ergin, "Ergani'de rengarenk taksiler bizi mutsuz ediyordu. Resmi taksi plakası ihalesinin olmasına çok sevindim." diye konuştu.

Önder Kan, artık rahat bir şekilde mesleklerine devam edeceklerini dile getirerek, "Artık herkes aracımızın renginden dolayı taksici olduğumuz bilecek. Bize böyle bir imkan sağladığı için belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Atlı, taksi plakalarını aldıklarını, işlerinin resmi bir boyut kazanmasından dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "Yolcularımız da gönül rahatlığı ile binecek araçlarımıza. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ihale yapıp bu işi resmiyete döktüğü için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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