Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi!

Erdem Bitik, A Spor'a transfer olduğunu Twitter hesabından duyurmasının ardından hayatı merak edildi. A Spor ekranlarında stüdyo programlarında ve maç anlatımlarında görev alacak olan Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi nedir?

Sports TV ekranlarında MLS anlatımlarıyla dikkat çeken Erdem Bitik, uzun süre bu kanalda görev yapmıştır. Basketbol anlatımlarıyla da fark yaratan Bitik, kanalda NBA ve Liga Endesa maçlarını da anlatmıştır. 2016 yılında NBA yayın haklarını TV8'in alması sonrasında Bitik, bu ekranlarda da spikerlik görevini üstlenmiştir. Peki, Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ERDEM BİTİK KİMDİR?

Sports TV ekranlarında MLS anlatımlarıyla dikkat çeken Erdem Bitik, uzun süre bu kanalda görev yapmıştır. Basketbol anlatımlarıyla da fark yaratan Bitik, kanalda NBA ve Liga Endesa maçlarını da anlatmıştır. 2016 yılında NBA yayın haklarını TV8'in alması sonrasında Bitik, bu ekranlarda da spikerlik görevini üstlenmiştir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2017 yılında ise beIN Sports ekranlarına transfer olan Erdem Bitik, bu ekranlarda futbol, basketbol ve tenis anlatımlarıyla sporseverlerin karşısına çıkmıştır. Yeni sezonda da beIN Sports Haber ekranlarında İlker Yağcıoğlu ve Altan Aksoy ile Skor programına imza atan Erdem Bitik, beklenmedik bir kararla beIN Sports ekranlarından ayrıldığını açıkladı. Erdem Bitik'in ayrılık kararının üzerinden geçen süre zarfında yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Bu merak, geçtiğimiz saatlerde giderildi. Erdem Bitik, bundan böyle A Spor ekranlarında stüdyo programlarında ve maç anlatımlarında görev alacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 17:44:19. #1.11#