Sports TV ekranlarında MLS anlatımlarıyla dikkat çeken Erdem Bitik, uzun süre bu kanalda görev yapmıştır. Basketbol anlatımlarıyla da fark yaratan Bitik, kanalda NBA ve Liga Endesa maçlarını da anlatmıştır. 2016 yılında NBA yayın haklarını TV8'in alması sonrasında Bitik, bu ekranlarda da spikerlik görevini üstlenmiştir. Peki, Erdem Bitik Kimdir? Erdem Bitik kaç yaşında, nereli? Erdem Bitik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ERDEM BİTİK KİMDİR?

Sports TV ekranlarında MLS anlatımlarıyla dikkat çeken Erdem Bitik, uzun süre bu kanalda görev yapmıştır. Basketbol anlatımlarıyla da fark yaratan Bitik, kanalda NBA ve Liga Endesa maçlarını da anlatmıştır. 2016 yılında NBA yayın haklarını TV8'in alması sonrasında Bitik, bu ekranlarda da spikerlik görevini üstlenmiştir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2017 yılında ise beIN Sports ekranlarına transfer olan Erdem Bitik, bu ekranlarda futbol, basketbol ve tenis anlatımlarıyla sporseverlerin karşısına çıkmıştır. Yeni sezonda da beIN Sports Haber ekranlarında İlker Yağcıoğlu ve Altan Aksoy ile Skor programına imza atan Erdem Bitik, beklenmedik bir kararla beIN Sports ekranlarından ayrıldığını açıkladı. Erdem Bitik'in ayrılık kararının üzerinden geçen süre zarfında yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Bu merak, geçtiğimiz saatlerde giderildi. Erdem Bitik, bundan böyle A Spor ekranlarında stüdyo programlarında ve maç anlatımlarında görev alacak.

Haberler.com - Gündem