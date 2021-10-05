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Epic Games Store Yeni Başarım Sistemi Önümüzdeki Hafta Çıkıyor

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Epic Games Store Yeni Başarım Sistemi Önümüzdeki Hafta Çıkıyor

Epic Achievements adlı yeni başarım sistemi önümüzdeki hafta Epic Games Store'a ekleniyor.

Epic Games Store için yeni başarım sistemi önümüzdeki hafta kullanıma açılacak.

Epic Achievements adlı yeni başarım sistemi çıkışında sadece birkaç geliştirici firma için destek verecek, önümüzdeki aylarda tüm geliştiricilere açılacak. Epic Games Store yeni başarım sistemi, ilk çıkışında Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena: Bridge of Spirits, Zombie Army 4 ve Alan Wake Remastered gibi belli başlı oyunlarda yer alacak. Oyuncular bu oyunlarda Epic Achievement başarımları kazanarak hesapları için XP (tecrübe puanı) toplayacak.

Epic tarafından yapılan duyuruya göre, Epic Achievements'ın dört aşamalı bir XP sisteminden oluştuğu ve bir oyunda en tepedeki Platinum Achievement elde edildiğinde toplamda 1.000 XP puanı kazanılmış olacağı belirtildi. Aşamaların tamamı ise şöyle:

Bronze: 5-45 XP

Silver: 50-95 XP

Gold: 100-200 XP

Platinum: 250 XP

Yeni başarım sistemini destekleyen oyunların mağaza sayfasında Epic Achievements'ların ilerleme durumunu gösteren ve paylaşım yapmayı sağlayan detaylar yer alacak. Bu ilerleme ayrıca kullanıcıların kütüphanesinde de gözükecek. Epic Achievements sisteminin destekleyen oyunlarda bu özellikler Epic Games Store'un uygulaması ve internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

2020'nin Haziran ayında Epic Games sadece geliştiricilerin kullanımına yönelik olarak "geliştirici başarımı" sistemini platforma eklemişti. Yeni sistemin ise "oyuncular için ek avantajlar sağlayacağı ve bu deneyimin diğer mağazalarda yer alan başarım sistemlerine yakın olacağı" açıklandı.

Epic Games, eğer geliştirici firmalar önceki sistemde yer alan başarımları yeni Epic Achievements sistemine entegre etmezse bu başarımların kullanılabilir olarak kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Entegre edilmesi durumunda ise ilerleme yeni sisteme aktarılacak ve oyuncular otomatik olarak bu oyunlarda XP kazanacak.

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