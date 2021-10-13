Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi!

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İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesini, 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini, 2010 yılında ise İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine Doktora programında devam etmektedir. Uzun yıllar özel sektörde strateji danışmanlığı ve yöneticilik görevleri yapan Eminoğlu, aynı zamanda başta ESKAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Vakfımızın kuruluşundan itibaren çeşitli çalışmalarda bulunan Eminoğlu, 2 yıla yakın Strateji Geliştirme Koordinatörü, akabinde 2 yıl Teşkilat Koordinatörü olarak görev aldı. 2018'de yapılan Genel Kurul sonucunda Genel Başkan olarak seçildi. İyi seviyede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Arapça bilen Eminoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.