Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Enes Eminoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi! Enes Eminoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Enes Eminoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ENES EMİNOĞLU KİMDİR?

İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesini, 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini, 2010 yılında ise İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine Doktora programında devam etmektedir. Uzun yıllar özel sektörde strateji danışmanlığı ve yöneticilik görevleri yapan Eminoğlu, aynı zamanda başta ESKAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Vakfımızın kuruluşundan itibaren çeşitli çalışmalarda bulunan Eminoğlu, 2 yıla yakın Strateji Geliştirme Koordinatörü, akabinde 2 yıl Teşkilat Koordinatörü olarak görev aldı. 2018'de yapılan Genel Kurul sonucunda Genel Başkan olarak seçildi. İyi seviyede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Arapça bilen Eminoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Serdar Aziz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Enes Eminoğlu kimdir? Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? Enes Eminoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:47:32. #1.17#