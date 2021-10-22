Ender Ataç kimdir? Ender Ataç kaç yaşında, nereli? Ender Ataç biyografisi!

Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili'de rol almıştır. Hamdi Alkan ve Birol Güven Akademide oyunculuk eğitimi, yine Ayla Algandan oyunculuk eğitimi ve Cihat Tamer'den Oyuncu Koçluğu dersleri almıştır. Peki, Ender Ataç kimdir? Ender Ataç kaç yaşında, nereli? Ender Ataç mesleği nedir? Ender Ataç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENDER ATAÇ KİMDİR?

Oyuncu, sunucu, manken ve model olarak magazin dünyasındaki yerini alan Ender Ataç,2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. oldu. Yine aynı yıl Best Model Of Turkey 3.sü olmuştur. Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili'de rol almıştır. Hamdi Alkan ve Birol Güven Akademide oyunculuk eğitimi, yine Ayla Algandan oyunculuk eğitimi ve Cihat Tamer'den Oyuncu Koçluğu dersleri almıştır.

Bir dönem Efes Pilsen'de basketbolda oynayan yakışıklı model Ender Ataç profesyonel olarak yüzücülük ve karatede siyah kemer sahibidir. Ender Ataç İstanbul doğumludur ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

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