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Son dakika haber: Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travması olduğu belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travması olduğu belirlendi

Son dakika haberler... Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğunu belirlendi.

Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğunu belirlendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu'nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Hankulu'nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi. Hankulu'nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi. - ANKARA

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Haber: Son dakika haber: Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin kafa travması olduğu belirlendi - Haberler
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