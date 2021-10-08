Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir?
Onur Can Özcan'ın Hırka adlı şarkısına bir yorum da başarılı sanatçı Emre Aydın'dan geldi. Emre Aydın Hırka adlı şarkıya yaptığı yorumu dijital müzik dinleme sitelerinde paylaştı. Peki, Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir? İşte, Emre Aydın Hırka sözleri!
Emre Aydın Hırka şarkı sözleri, sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Emre Aydın, 3 Haziran 2018 tarihinde genç yaşında yaşamını yitiren Onur Can Özcan'ın Hırka adlı parçasını seslendirdi. Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir?
EMRE AYDIN HIRKA ŞARKI SÖZLERİ
Sen dağıttın bak
Ben topluyorum beni
Madem anlat biraz
Yolunda mı her şey senin gibi?
Benim değil
Olmuyor o söylediğin
Hoşçakal demek kolay
Güle güle giden için
Başımda bir bela
Bu aralar ne dinlesem
Ne çalınsa aklıma
Hepsinde mevzu sen
Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar
Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Ansızın bir hoşçakal kurşununa
Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Onunla geçinemedim
Kokunla başedemedim
Hırkan ömrüme asılı hala
Bir hoşçakal kurşununa
Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına
Onunla geçinemedim
Kokunla başedemedim
Hırkan ömrüme asılı hala
Başımda bir bela
Bu aralar ne dinlesem
Ne çalınsa aklıma
Hepsinde mevzu sen
Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar
Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler
Ansızın bir hoşçakal kurşununa
Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına
Onunla geçinemedim
Kokunla başedemedim
Hırkan ömrüme asılı hala
Bir hoşçakal kurşununa
Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına
Onunla geçinemedim
Kokunla başedemedim
Hırkan ömrüme asılı hala