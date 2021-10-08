Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir? - Haberler
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Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir?

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Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir?

Onur Can Özcan'ın Hırka adlı şarkısına bir yorum da başarılı sanatçı Emre Aydın'dan geldi. Emre Aydın Hırka adlı şarkıya yaptığı yorumu dijital müzik dinleme sitelerinde paylaştı. Peki, Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir? İşte, Emre Aydın Hırka sözleri!

Emre Aydın Hırka şarkı sözleri, sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Emre Aydın, 3 Haziran 2018 tarihinde genç yaşında yaşamını yitiren Onur Can Özcan'ın Hırka adlı parçasını seslendirdi. Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir?

EMRE AYDIN HIRKA ŞARKI SÖZLERİ

Sen dağıttın bak

Ben topluyorum beni

Madem anlat biraz

Yolunda mı her şey senin gibi?

Benim değil

Olmuyor o söylediğin

Hoşçakal demek kolay

Güle güle giden için

Başımda bir bela

Bu aralar ne dinlesem

Ne çalınsa aklıma

Hepsinde mevzu sen

Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar

Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ansızın bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Başımda bir bela

Bu aralar ne dinlesem

Ne çalınsa aklıma

Hepsinde mevzu sen

Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar

Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler

Ansızın bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

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Haber: Emre Aydın Hırka sözleri! Emre Aydın Hırka şarkı sözleri nedir? - Haberler
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