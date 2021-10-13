Emir ve Elif kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması

ANTALYA'da yaşayan Emir (9) ve Elif (7) Sarıcaoğlu kardeşler, tip 1 diyabet hastalığı ile yaşamaya çalışıyor. İki kardeş, içerisinde insülin iğnesi, şeker ölçüm cihazı ve acil durum şekeri bulunan çantayı okulda, alışverişte, parkta yanlarından ayırmıyor. Düzenli olarak kan şekerini ölçüp, sürekli birbirlerini kontrol eden kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması gülümsetiyor.

Sultan (41) ile İbrahim Sarıcaoğlu (42) çiftinin çocukları Emir ve Elif, tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Tip 1 diyabet teşhisiyle ilk olarak oğlu Emir'le yüzleşen Sarıcaoğlu çifti, hastalığı tanıyarak mücadele etmenin yolunu seçti. Anne Sarıcaoğlu, oğlu Emir'e hastalık ile ilgili her aşamayı detaylı şekilde anlattı. Doğduktan 3 yıl sonra çiftin ikinci çocukları Elif'te de aynı hastalık baş gösterdi.

Özel bir kurumun bölge müdürlüğü görevini bırakıp, evlatlarının sağlığı ile ilgilenen anne Sarıcaoğlu, hastalık ile yüzleşip çocuklarına da bunu kabullendirmekle doğru bir adım attığını söyledi. Tip 1 diyabetin çok masraflı bir hastalık olduğunu belirten Sarıcaoğlu, "Her şeyimiz özel. Sağlık kitleri dahi çok pahalı. Alabilenler şanslı. ya alamayanlar ne yapıyor? 2 çocuğun aylık sağlık kiti masrafı, en az 2 bin lira. Bu hastalık gıdasına kadar çok maliyetli. Aynı durumdaki ailelerin sesi olmak için video paylaşım sitelerinde yayınlar yapıyorum. Umarım sesleri olabiliyorumdur" diye konuştu. Emir ve Elif ise birbirlerinin kan şekeri ölçümü, takibi ve ortak çantalarıyla yaşamaya alıştıklarını söyledi.