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Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ-Bingöl yolunda karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı 2 kişi öldü. Kazada hayatını kaybeden Recep Akpınar'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Elazığ- Bingöl karayolu 25. kilometresinde, K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle her ikisi de metrelerce uzağa savruldu.

İKİ KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her ikisinin de öldüğünü belirledi. Her ikisinin de cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLENLERDEN BİRİ BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI

Öte yandan hayatını kaybeden Akpınar'ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın akrabası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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