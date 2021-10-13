Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim? Ekşi Elmalar filmi konusu, oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ekşi Elmalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ekşi Elmalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Ekşi Elmalar konusu nedir, Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve Ekşi Elmalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) 1970'li yılların sonunda Hakkari'de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk, Songül Öden

Tür: Drama, Komedi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yapım Yılı: 2016 (114 dk)

Vizyon Tarihi : 28 Ekim 2016 Cuma Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

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