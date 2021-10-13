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Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde parke taşı döşeyen Recep Tetik, İsmail Kaplan ve Doğan Kaplan, ekmek parasını taştan kazanıyorlar.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde parke taşı döşeyen Recep Tetik, İsmail Kaplan ve Doğan Kaplan, ekmek parasını taştan kazanıyorlar. Taş döşemek için Türkiye'nin her tarafına gittiklerini anlatan İsmail Kaplan, 3 kuşak birlikte taş döşediklerini söyledi.

Gömeç'e bağlı Ulubeyler Mahallesinde oturan 72 yaşındaki Recep Tetik, 52 yaşındaki İsmail Kaplan ve oğlu 22 yaşındaki Doğan Kaplan, taş döşeyerek geçimlerini sağlıyorlar. İşlerini severek yaptıklarını anlatan İsmail Kaplan, Recep Tetik'in kendisinin ustası olduğunu söyledi. Oğlunun da aynı mesleği seçtiğini anlatan İsmail Kaplan, "Ben bu mesleği Recep Tetik'den öğrendim. Oğlum da bizim yanımızda yetişti. Şu anda üçümüz birlikte çalışıyoruz. Taş döşemek iin Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

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