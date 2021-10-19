Ekim Ayında Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Duyuruldu

Microsoft tarafından ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni Oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı.

Ekim ayı başlarında bu ay boyunca Xbox Game Pass'in konsol, PC ve bulut servisi kütüphanesine eklenecek oyunlar belli olmuştu. Şimdi ise bunlar haricinde ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar ve eklenme tarihleri belli oldu.

Öncelikle bugünden itibaren Outriders'ın PC versiyonu ve Into the Pit (PC, Bulut ve Konsol), Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek. Bunu takiben aşağıdaki oyunlar 21 Ekim itibariyle servis kütüphanesine eklenecek:

Dragon Ball FighterZ (Konsol, Bulut)

Echo Generation (Konsol, PC, Bulut)

Everspace 2 (PC - Game Preview versiyonu)

Ardından 28 Ekim'de ise aşağıdaki oyunlar Xbox Game Pass üzerinden oynanabilir olacak:

Age of Empires IV (PC)

Alan Wake's American Nightmare (Konsol, PC)

Backbone (Konsol)

Bassmaster Fishing 2022 (Konsol, PC, Bulut)

Nongunz: Doppelganger Edition (Konsol, PC, Bulut)

The Forgotten City (Konsol, PC, Bulut)

Bunun haricinde 31 Ekim itibariyle de Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar da belli oldu:

Carto (Konsol, PC, Bulut)

Celeste Konsol, PC, Bulut)

Comanche (PC)

Eastshade (Konsol, PC, Bulut)

Five Nights at Freddy's Konsol, PC, Bulut)

Knights & Bikes (Konsol, PC)

Unruly Heroes Konsol, PC, Bulut)

Xbox Game Pass Ekim Ayı Oyunları Duyuruldu

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