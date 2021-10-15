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Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam ediyor

Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam ediyor15 Ekim 2021 CumaKadıköy Rauf Orbay İlköğretim okulu öğrencileri ile birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdik.

İSTANBUL (Habermetre) - Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam ediyor15 Ekim 2021 CumaKadıköy Rauf Orbay İlköğretim okulu öğrencileri ile birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Toplumun her kesiminde afet bilinci oluşturmak için her türlü desteği veren İstanbul İtfaiyesi, eğitim ve tatbikat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Rauf Orbay İlköğretim okulu öğrencileri ve görevli personele Kadıköy itfaiye ekibimiz tarafından yangın öncesi alınacak tedbirler ile birlikte yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Oluşturulan temsili yangını söndürme çalışmaları ile eğitim pekiştirildi.

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