EDHO neden başlamadı? Edho yayınlanmayacak mı? EDHO neden yok?

Edho neden başlamadı? EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Edho ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonları için geri sayım sürüyor.. Peki, EDHO neden yok? EDHO ne zaman başlayacak? İşte, 25 Ekim ATV yayın akışı!

EDHO NEDEN BAŞLAMADI?



Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara geleceği açıklanmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da bu akşam ekranlara geleceği belirtilmişti. ATV, günlerce tanıtımını yayınladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yerine başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmini yayınladı.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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