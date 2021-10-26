EDHO İlyas ölüyor mu? EDHO İlyas ölecek mi? Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı? EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü?
EDHO yeni sezon yeni bölüm 26 Ekim Salı (bu akşam)akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yeni sezona bomba gibi bir dönüş yapan dizinin geçtiğimiz hafta tanıtım fragmanı da yayınlanmıştı. İlyas Çakırbeyli'nin vurulduğu sahne için "EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" gibi sorulara da yanıt aranıyor. Peki, EDHO İlyas ölüyor mu? EDHO İlyas ölecek mi? Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı? EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü?
"Edho İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtları, 26 Ekim Salı akşamına damgasını vuracak. Peki, EDHO İlyas ölüyor mu? EDHO İlyas ölecek mi? Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı? EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü? İşte detaylar haberimizde...
Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.
Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.
Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı.
Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.
1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Güldür Güldür
Poyraz Karayel
Arka Sokaklar
Kuzey Güney
Cennetin Sırları
Kavak Yelleri
Kırık Kanatlar
Aman Reis Duymasın
Abluka
Mutlak Adalet
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri
Ammar:Cin tarikatı
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize
Bir Hikayem Var
EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.