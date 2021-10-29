Edho hangi kanalda? Geçtiğimiz günlerde yeni sezonunun ATV'de yayınlanacağı duyurulmasının ardından son dakika değişikliği ile film yayınlayan ve diziseverlerin tepkisine maruz kalan EDHO'nun hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Diziseverler konuyla ilgili internette en çok "EDHO hangi kanalda? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanıyor? EDHO yeni sezon hangi kanalda? EDHO ne zaman?" sorularını araştırmakta. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

EDHO HANGİ KANALDA?

EDHO hakkında resmi bir açıklama yer almazken yaşanan olumsuzluklara karşı yeni sezonunda yine ATV'de yayınlanması bekleniyor.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO ya da uzun ismiyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun 4 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

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